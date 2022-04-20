ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 25

Bir altın anlaşması daha

yine zirveye ulaşmayacak mı!?

XAUUSDH2

 
1/06/20'den 10-11'e kadar düz bir periyot, ardından 1781-1792'ye yukarı bir dürtü, 1805-1810'luk bir dürtü ve istediği gibi keskin bir geri dönüş veya makro değişirse, o zaman bir düzeltme haftaya
 
Aralık 2000'e ne dersin?
 
Aralık 2000'e ne dersin?
Artık o kadar uzağa bakmıyorum, bu hafta en fazla bir şey olabilir ve bir sonraki
 
Kuzeye açılan bir boşluk veya kuzeye doğru bir dürtü bekliyorum. Satanlara uykusuz bir gece sağlanır
 
Bir altın anlaşması daha

Hangi parametrelere göre bir ticarete girmeniz gerektiğini anlıyorsunuz?
 
1690-1734 arası düzlük hala tahminler dahilinde, ancak umut verici bir yükseliş atılımı bekliyorum
 
Bir anlaşmaya girmeniz gerektiğini hangi parametrelerle anlıyorsunuz?

TC'nize göre)

TC'nize göre)

Bugün, anladığım kadarıyla, bir düşüşte misiniz?

Aksi halde övüneceklerdi.

