ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 30
1987.42'ye kadar daha fazla şans
-----------
30 dk. noktayı kırmaya devam ediyor ve bir şans olacak
burada zaten ilginç - ya bir noktayı kırarsa üst ya da aşağı da iyi görünüyor
deldi - bu, çiğnemeyi durduramayacağınız anlamına gelir
21'de bir düzeltme değil, altının tepki gösterdiği Fed toplantısının sonuçlarının yayınlanması.
Sonuçlara göre altının düşmesi için bir sebep yok, sadece yükselmesi için sebepler var
Altın yükselişe devam ediyor!
Her şeyde kısa altın!
yatta binmek?
şort olacak, durmaksızın görünüyor. XAU\USD 1755.71
şüpheyle - böyle bir fiyata hemen istemiyordu.
ve şimdi tekrar, en üstte XAU\USD 1990.80 istiyor
1990.80'e ulaşmalı, her şey bunun için var gibi görünüyor.
Mevcut anlaşma