[Silindi]  
SanAlex :

1987.42'ye kadar daha fazla şans

-----------

30 dk. noktayı kırmaya devam ediyor ve bir şans olacak

burada zaten ilginç - ya bir noktayı kırarsa üst ya da aşağı da iyi görünüyor

Dosyalar:
XAUUSDM30x.png  59 kb
XAUUSDM3011.png  62 kb
[Silindi]  
SanAlex :

burada zaten ilginç - ya bir noktayı kırarsa üst ya da aşağı da iyi görünüyor

deldi - bu, çiğnemeyi durduramayacağınız anlamına gelir

Dosyalar:
XAUUSDM30kl.png  60 kb
 
Nikolai Karetnikov :

21'de bir düzeltme değil, altının tepki gösterdiği Fed toplantısının sonuçlarının yayınlanması.

Sonuçlara göre altının düşmesi için bir sebep yok, sadece yükselmesi için sebepler var

Altının düşmesinin nedenleri var
 
Kolayca )
 

Altın yükselişe devam ediyor!


 
Her şeyde kısa altın!
[Silindi]  
webgopnik :
Her şeyde kısa altın!

yatta binmek?

şort olacak, durmaksızın görünüyor. XAU\USD 1755.71

Dosyalar:
XAUUSDDaily.png  44 kb
[Silindi]  
SanAlex :

yat sürmek?

şort olacak, durmaksızın görünüyor. XAU\USD 1755.71

şüpheyle - böyle bir fiyata hemen istemiyordu.

ve şimdi tekrar, en üstte XAU\USD 1990.80 istiyor

Dosyalar:
XAUUSDDaily.png  59 kb
XAUUSDM30.png  44 kb
[Silindi]  
SanAlex :

ve şimdi tekrar, en üstte XAU\USD 1990.80 istiyor

1990.80'e ulaşmalı, her şey bunun için var gibi görünüyor.

Dosyalar:
XAUUSDH2.png  54 kb
 

Mevcut anlaşma


