Serqey Nikitin :
Eh, beni tamamen gagaladılar, böyle Kabarık, Yumuşak ve Kibar ...
Hadi Nikita, neden bir komedi bozuyorsun, herkes anlıyor, burada yaptığın ilk yıl değil
 
Peki, 1890 şimdiden bir geri dönüş mü yoksa daha aşağı mı?
 
İyi gidiyor, 1863 desteğinde ve daha aşağısında durun
 

sabah postası

XAUUSD, yatay bir üçgen gibi genişletilmiş bir düzeltme oluşturma seçeneğine geri dönüyor

Model mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur ve belirsizlik kanalının destek bölgeleri bloğuna doğru aşağı doğru hareketin hedefleri açıkça izlenmiştir.
Tek "sorun", önceki yerel düşük seviyeleri gibi görünüyor.


Haritada her şey güzel görünüyor, öyle olduğuna inanılmayacak kadar güzel.
İdeal modeller beni her zaman karıştırır: herkes onları görür, bu yüzden verilen siparişleri görenleri görür.
Çoğunluk için bir tatili mahvetmek için kutsal bir iş!

Bu nedenle, artıları ve eksileri ve ayrıca alternatif bir seçeneği daha ayrıntılı olarak ele alacağız.


Arka!

  1. Son Schiff çizgisi olarak ilk destek bölgesi bozuldu.
  2. Denge kanalının alt sınırı olarak kararlı destek bölgesi kırılmıştır.
  3. Yatay üçgenin yapısı, modelin özelliklerine tam olarak karşılık gelir ve metronom göstergesinin dalga seviyelerinin genişletilmiş düzeltmesinin yapısı ile örtüşür.
  4. Mantıksal hedef bölge, Andrews'in Dakika dalgası seviyesinin düzeltici dirgeninin bitiş çizgisidir.
    Bu, A_C//B ve A_C//D kanal oluşturucularıyla çakışır.
  5. Ara destek seviyeleri, önceki yerel düşük seviyeleridir.
  6. KARŞI , bunun dışında her şey çok açık ve güzel.
    Alternatif bir işaretleme seçeneği (sağdaki tabloya bakın) - etrafında yukarıya doğru bir dönüşün oluşabileceği bir destek bölgesine ulaşıldı.
    Yani, alt Mikro dalga seviyesinin dalga- (E ) tepesi oluşacak ve yükselen dalga- [c] Mikro , genişletilmiş bir düzeltmenin daha karmaşık bir versiyonu olarak oluşmaya başlayacaktır.
    Bir kontrol olarak bu seçenek hiçbir durumda indirime tabi tutulmamalıdır.
 
Igor Bebeshin :

İyi dedin, çok değil. Tarihi maksimumu aşmaya yönelik klasik girişimin görünür olmadığını, o olmadan bir geri dönüş hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu, bir atılımın oldukça mümkün olduğunu, görünüşe göre daha sonra bir girişimde bulunulacağını, hareketin başladığını ekleyeceğim. zaten iyi.

 

Altın/Euro Anlaşması:


 
Александр :

Altın/Euro Anlaşması:


Modelleme anlaşmalarını sever misiniz, yoksa kendi ilgi alanınız mı var?

 
Igor Bebeshin :

Berbat.

Ve ons başına 1800 dolardan altın almanız gerektiğini düşündüm. Değil?

 
TU-134 çiziminin gördüğüm en zor şey olduğunu düşündüm)))
 
Алексей Тарабанов :

Berbat.

Ve ons başına 1800 dolardan altın almanız gerektiğini düşündüm. Değil?

1921'e kadar satmak)))

