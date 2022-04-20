ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 43
Eh, beni tamamen gagaladılar, böyle Kabarık, Yumuşak ve Kibar ...
sabah postası
XAUUSD, yatay bir üçgen gibi genişletilmiş bir düzeltme oluşturma seçeneğine geri dönüyor
Model mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur ve belirsizlik kanalının destek bölgeleri bloğuna doğru aşağı doğru hareketin hedefleri açıkça izlenmiştir.
Tek "sorun", önceki yerel düşük seviyeleri gibi görünüyor.
Haritada her şey güzel görünüyor, öyle olduğuna inanılmayacak kadar güzel.
İdeal modeller beni her zaman karıştırır: herkes onları görür, bu yüzden verilen siparişleri görenleri görür.
Çoğunluk için bir tatili mahvetmek için kutsal bir iş!
Bu nedenle, artıları ve eksileri ve ayrıca alternatif bir seçeneği daha ayrıntılı olarak ele alacağız.
Arka!
Bu, A_C//B ve A_C//D kanal oluşturucularıyla çakışır.
Alternatif bir işaretleme seçeneği (sağdaki tabloya bakın) - etrafında yukarıya doğru bir dönüşün oluşabileceği bir destek bölgesine ulaşıldı.
Yani, alt Mikro dalga seviyesinin dalga- (E ) tepesi oluşacak ve yükselen dalga- [c] Mikro , genişletilmiş bir düzeltmenin daha karmaşık bir versiyonu olarak oluşmaya başlayacaktır.
Bir kontrol olarak bu seçenek hiçbir durumda indirime tabi tutulmamalıdır.
İyi dedin, çok değil. Tarihi maksimumu aşmaya yönelik klasik girişimin görünür olmadığını, o olmadan bir geri dönüş hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu, bir atılımın oldukça mümkün olduğunu, görünüşe göre daha sonra bir girişimde bulunulacağını, hareketin başladığını ekleyeceğim. zaten iyi.
Altın/Euro Anlaşması:
Modelleme anlaşmalarını sever misiniz, yoksa kendi ilgi alanınız mı var?
Ve ons başına 1800 dolardan altın almanız gerektiğini düşündüm. Değil?
1921'e kadar satmak)))