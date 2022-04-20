ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 38

Sonbahar her zaman sonbahardır
 
Алексей Тарабанов :
Sonbahar her zaman sonbahardır

...mevsimsel faktör. Keşke hareket olsaydı, yoksa markalama zamanı yorucudur.

 
Trampling ayrıca bir kar sağlar)
 
Uyumaya gitti.
Klozetler altından yapılmıştır -

- Su ömrü uzatır!

Öyleyse, yağda olduğu gibi tekrarlanabilir - kırmızıya gitmek.

Petrol 57.56'ya kadar toplandı

BRNDaily.png  49 kb
 
ElenaVVT :

Yakınlaştırmayı küçültün, grafiğe bakın, tarihsel maksimum yapılır. Nereye gidiyoruz? Aşağı! Biraz daha ezin ve aşağı inin . Hep sonbaharda düşer.

Servetinizi açıklayın: " Biraz daha ezecek ve aşağı inecek" ...

İKİ YILDIR bu alet tek bir yönde "eziliyor"... Bu neden dursun ki?...


Göstergeler TERSİNİ gösterene kadar, tüm TAHMİNLERİNİZ sadece kişisel olarak sizin için önemlidir...


TÜM göstergeler - TREND yukarı gösterirken...

Evet! buraya kadar 2046.71

kahrolası resimler - birini ortaya çıkarırsınız, diğeri açılır (daha önce sildiğiniz)

sol alt köşede parmak yukarı - aşağı henüz parmak yok

Ve saat ikide - bir yerde bir parmak, üst kısım dürter.

XAUUSDDaily7890854.png  43 kb
XAUUSDH2086xh98b.png  47 kb
Sadece aşağı, bir okul çocuğu için bile net
 
Vladimir Baskakov :
Sadece aşağı, bir okul çocuğu için bile net

Evet evet...

Çocuğun okul çocuğu olması için iki yıl yeterliydi... ve şimdi bir VİZYON var - "sadece aşağı"...

Sadece anket yapıyorsun, başka bir anlamı yok
