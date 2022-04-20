ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 60

denis.eremin :

Dün ilaç şirketlerinde güçlü bir büyüme olmadı - uzun zaman önce, yaz aylarında büyüdüler.

Pazartesi günü Pfizer %8,7 ve BioNtech %9,8 yükseldi.

Öte yandan sinema zincirleri, AMC Entertainment %44 ve Cinemark %35 artışla güçlü bir büyüme kaydetti.

Henüz üretilmeye başlanmamış aşı konusunda çok iyimserdik, hala çok şey değişebilir.

 
VVT :

Aşı, 30.000'den fazla gönüllü kullanılarak üçüncü aşamada test edildi.

Pfizer, bu yılın sonundan önce - bir ay içinde - 50 milyon doz yayınlamayı planlıyor

 
Görünüşe göre kimse satmak istemiyor
VVT :
1865'te aldım, 1950'yi al
 
Vladimir Baskakov :
durak nerede? Risk nedir? Tüm mevduat?

Sergey Lazarenko :

Neden buna ihtiyacın var, 20 puan uzaklaş, bir boo koyacağım
 
Vladimir Baskakov :
ticaretin riskinin/ödülünün ne olduğunu merak etmek

Sergey Lazarenko :

30-40 puan ücretsiz fon bırakıyorum
 

Ayna Seviyesinin yakınında sıkışmış altın


 

Görünüşe göre biri satın alıyor?

