Dün ilaç şirketlerinde güçlü bir büyüme olmadı - uzun zaman önce, yaz aylarında büyüdüler.
Pazartesi günü Pfizer %8,7 ve BioNtech %9,8 yükseldi.
Öte yandan sinema zincirleri, AMC Entertainment %44 ve Cinemark %35 artışla güçlü bir büyüme kaydetti.
Henüz üretilmeye başlanmamış aşı konusunda çok iyimserdik, hala çok şey değişebilir.
Aşı, 30.000'den fazla gönüllü kullanılarak üçüncü aşamada test edildi.
Pfizer, bu yılın sonundan önce - bir ay içinde - 50 milyon doz yayınlamayı planlıyor
Görünüşe göre kimse satmak istemiyor
1865'te aldım, 1950'yi al
durak nerede? Risk nedir? Tüm mevduat?
Neden buna ihtiyacın var, 20 puan uzaklaş, bir boo koyacağım
ticaretin riskinin/ödülünün ne olduğunu merak etmek
Ayna Seviyesinin yakınında sıkışmış altın
Görünüşe göre biri satın alıyor?