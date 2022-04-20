ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 88
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
XAUAUD anlaşması
Altın vadeli işlemleri için de o haftadan beri alım yapıyorum - aynı yerde hedefi de istiyorumgiriş çok güzel olmasa da - biraz daha yüksek
NEM hisse senedi anlaşması - altın madenciliği şirketi
Altın vadeli işlemleri için de o haftadan beri alım yapıyorum - aynı yerde hedefi de istiyorumgiriş çok güzel olmasa da - biraz daha yüksek
Ayrıca 1794.00'de vadeli işlemlerde ve xauusd'da daha da yükseldim.
Ayrıca 1794.00'de vadeli işlemlerde ve xauusd'da daha da yükseldim.
Vakıf açısından ilginç, yaşananlardan dolayı bir sinyal var mı? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Biri bir şey söyledi - biri dünyada bir şey mi yaptı?
Hey!
1130'da altın almalı mıyım?
XAU\USD-H1 Satın alma devam ediyor, yani yaklaşık 1810.00'a geri dönecek --- peki, 1840.40 hedefleniyor
Temelde ilginç, yaşananlardan dolayı bir sinyal var mı? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Biri bir şey söyledi - biri dünyada bir şey mi yaptı?
Bence enflasyon yükselmeden önce
GDX-ETF anlaşması Fon, emtia, metalurji, altın madenciliği ve gümüş sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine yatırım yapıyor.
XAUGBP anlaşması
XAU\USD-H4 büyük olasılıkla 1820.00'ye sıçrayacak. Acele et erken. - 1831.14 şimdilik fiyatı yüksek tutuyor, fiyat düşer düşmez geri tepme olarak değerlendirilebilir.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\
küçük bir ekleme - zaten piyasada olan, zirvede kalmanız gerekiyor - ve pazara girmeyi düşünenler, 1831.14'e yakın satın almanız gerekiyor. peki ya pozisyonu küçük bir kayıpla aşağı çevirmek için.
genel olarak, 1831.14 bir fiyata - bir dans başlayacak ve kimin sinirleri varsa - kısacası, yer bir dolandırıcıdır.