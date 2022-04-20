ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 88

Yeni yorum
 
mixail789 mixajlof # :

XAUAUD anlaşması


Altın vadeli işlemleri için de o haftadan beri alım yapıyorum - aynı yerde hedefi de istiyorum

giriş çok güzel olmasa da - biraz daha yüksek
 

NEM hisse senedi anlaşması - altın madenciliği şirketi


 
Yuriy Zaytsev # :

Altın vadeli işlemleri için de o haftadan beri alım yapıyorum - aynı yerde hedefi de istiyorum

giriş çok güzel olmasa da - biraz daha yüksek

Ayrıca 1794.00'de vadeli işlemlerde ve xauusd'da daha da yükseldim.

 
mixail789 mixajlof # :

Ayrıca 1794.00'de vadeli işlemlerde ve xauusd'da daha da yükseldim.

Vakıf açısından ilginç, yaşananlardan dolayı bir sinyal var mı? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Biri bir şey söyledi - biri dünyada bir şey mi yaptı?

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
  • 2022.02.07
  • www.mql5.com
С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год...
 
prostotrader :

Hey!

1130'da altın almalı mıyım?

[Silindi]  

XAU\USD-H1 Satın alma devam ediyor, yani yaklaşık 1810.00'a geri dönecek --- peki, 1840.40 hedefleniyor

XAUUSDH1 1840.40

 
Yuriy Zaytsev # :

Temelde ilginç, yaşananlardan dolayı bir sinyal var mı? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Biri bir şey söyledi - biri dünyada bir şey mi yaptı?

Bence enflasyon yükselmeden önce

 

GDX-ETF anlaşması Fon, emtia, metalurji, altın madenciliği ve gümüş sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine yatırım yapıyor.


 

XAUGBP anlaşması


[Silindi]  

XAU\USD-H4 büyük olasılıkla 1820.00'ye sıçrayacak. Acele et erken. - 1831.14 şimdilik fiyatı yüksek tutuyor, fiyat düşer düşmez geri tepme olarak değerlendirilebilir.

XAUUSDH4 1820.00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\

küçük bir ekleme - zaten piyasada olan, zirvede kalmanız gerekiyor - ve pazara girmeyi düşünenler, 1831.14'e yakın satın almanız gerekiyor. peki ya pozisyonu küçük bir kayıpla aşağı çevirmek için.

genel olarak, 1831.14 bir fiyata - bir dans başlayacak ve kimin sinirleri varsa - kısacası, yer bir dolandırıcıdır.

Ekran Görüntüsü 2022-02-10 103449

1...818283848586878889909192939495...100
Yeni yorum