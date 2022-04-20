ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 73
herkes farklı görüyor - fiyat 1840'ın altına düşerse ve orada sabitlenirse, o zaman 1705,64'e bir düşüş bekleyebiliriz
- ama şu ana kadar 1967'ye kadar zirveye çıkmak istediği açık.52
Şu anda Çin aktif olarak altın alıyor, ancak yüksek fiyat ve salgın nedeniyle en iyi ihtimalle almayabilir ve en kötü ihtimalle satabilir
Pazartesi için +/-1875
Sadece Salı günü satın alacağım
Analiz:
Mevcut durum aşağı yönlü bir trend.
Perspektif - düşüş eğiliminin devamı.
Yukarıya ihtiyacım var! - Bu sadece 5 dakikada, tepeyi zıplatmak istiyor gibi görünüyor.(Onun yukarı çıkması için nasıl büyü yapılır?)
Yukarıya ihtiyacım var! - Bu sadece 5 dakikada, tepeyi sektirmek istiyor gibi.
Sorunun kendisi YANLIŞ!
"Yukarıya ihtiyacım var!" - sormama izin verin: Neden oraya gitmeniz gerekiyor? ... Ve neden örneğin M20'de değil de M5'te? ...
Aslında Trader'ın temel tezi piyasayı TAKİP ETMEK!!!...
Cuma gününden beri alımda pozisyonlar açıldı - bu nedenle, gerçekten tepenin dönmesini istiyorum, ---> tüm sinyallere karşı aşağı, tepe yükseldi.
Trende karşı çalışmak ÇOK TEHLİKELİDİR!
Sonuçta, bir görüş olması boşuna değil: Trend sizi her zaman dışarı çıkaracak! ..., yani trendle çalışırken hatalar, trende karşı hatalar kadar fark edilmez ...
Trend nedir?
Trend - fiyat hareketinin yönü.
Ayrıca, trend zaman çerçevesine bağlı değildir... Daha küçük bir zaman diliminde yön zıtsa, bu sadece geçici bir geri dönüştür (hiç kimse fiyat hareketinin testere dişi yasasını iptal etmedi) ve trend yönü değişmez. ..
Trendin zaman çerçevesine bağlı olduğuna inananlar derinden yanılıyorlar...
