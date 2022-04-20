ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 73

SanAlex :

herkes farklı görüyor - fiyat 1840'ın altına düşerse ve orada sabitlenirse, o zaman 1705,64'e bir düşüş bekleyebiliriz

- ama şu ana kadar 1967'ye kadar zirveye çıkmak istediği açık.52


Şu anda Çin aktif olarak altın alıyor, ancak yüksek fiyat ve salgın nedeniyle en iyi ihtimalle almayabilir ve en kötü ihtimalle satabilir

 
VVT :

Pazartesi için +/-1875

Sadece Salı günü satın alacağım

 

Analiz:

Mevcut durum aşağı yönlü bir trend.

Perspektif - düşüş eğiliminin devamı.

Serqey Nikitin :

Yukarıya ihtiyacım var! - Bu sadece 5 dakikada, tepeyi zıplatmak istiyor gibi görünüyor.(Onun yukarı çıkması için nasıl büyü yapılır?)

XAUUSDM5

 
SanAlex :

Yukarıya ihtiyacım var! - Bu sadece 5 dakikada, tepeyi sektirmek istiyor gibi.


Sorunun kendisi YANLIŞ!

"Yukarıya ihtiyacım var!" - sormama izin verin: Neden oraya gitmeniz gerekiyor? ... Ve neden örneğin M20'de değil de M5'te? ...


Aslında Trader'ın temel tezi piyasayı TAKİP ETMEK!!!...

Serqey Nikitin :

Cuma gününden beri alımda pozisyonlar açıldı - bu nedenle, gerçekten tepenin dönmesini istiyorum, ---> tüm sinyallere karşı aşağı, tepe yükseldi.

 
SanAlex :

Cuma gününden beri alımda pozisyonlar açıldı - bu nedenle, gerçekten tepenin dönmesini istiyorum, ---> tüm sinyallere karşı aşağı, tepe yükseldi.

Trende karşı çalışmak ÇOK TEHLİKELİDİR!

Sonuçta, bir görüş olması boşuna değil: Trend sizi her zaman dışarı çıkaracak! ..., yani trendle çalışırken hatalar, trende karşı hatalar kadar fark edilmez ...

Serqey Nikitin :

Trend nedir?
 
Vladimir Baskakov :
Trend nedir?

Trend - fiyat hareketinin yönü.

Ayrıca, trend zaman çerçevesine bağlı değildir... Daha küçük bir zaman diliminde yön zıtsa, bu sadece geçici bir geri dönüştür (hiç kimse fiyat hareketinin testere dişi yasasını iptal etmedi) ve trend yönü değişmez. ..

Trendin zaman çerçevesine bağlı olduğuna inananlar derinden yanılıyorlar...

Serqey Nikitin :

Trend - fiyat hareketinin yönü.


Bu çok saçma
