ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 10
Altına böyle bakıyorum.. Seviyenin nasıl geçtiğini izleyeceğim.. Yıkanacak ya da bir dürtü ile.
Bugün 1300'ün üzerine çıkmaya henüz hazır olmadığımızı gösterdi. Uzatmak isteyen çok fazla insan var! 1300'ün üzerinde bir hareket ön olarak Eylül ayı için düşünülebilir (önceden tekrar ediyorum) yakın gelecekte 1250 bölgesine kısa hareket için iyi bir potansiyel var. Ve sonra orada ne olacağını görmelisin. ... ancak bu tür tahminler yapmamak, piyasa verilerini izlemek daha iyidir!!! Ve bunlarla işlem yapın))) şimdi 3 hafta içinde kazanılan iyi açık kısa pozisyonlar var. Bugün, bu, hala şortlara girmeleri nedeniyle kısaların duraklarının kaldırılmasıdır. Önümüzdeki haftanın başına bakmamız lazım, nasıl gelişecek, maalesef kısalara geçecek kadar gol atıp atamadığımızı söylemek mümkün değil??? İşe alımların devam etme olasılığı var ...
Deltaya ve mumun konfigürasyonuna göre - kısa (minimum - düzeltme).
Delta hangi verilere dayanıyor? Mt4 grafiğine göre, göstergenin kendisi nereden veri alıyor?
FORTS ne yazık ki altın için temel bir takas değildir. Üzerinde gerçekleşen işlemler altının geleceğinin fiyatlandırılmasını etkilemez (gerçeklerden çok çarpık). Altın için ana borsa, fiyatlandırmanın gerçekleştiği Londra Menkul Kıymetler Borsası'dır. Ama sadece ölümlüler oraya gidemez, memnun olabileceğimiz tek şey CME tarafından sağlanan piyasa verileri, çünkü kimse içeriyi iptal etmedi))) ve Londra'da olan her şey şu ya da bu şekilde ortaya kondu ve işlem gördü. CME'deki piyasa katılımcıları. CME borsasının verilerine dayanarak, bu enstrümanı etkileyen neredeyse bozulmamış gerçek işlemleri görebiliriz. Bu nedenle FORTS'ta altın için hacimlere, deltalara vb. bakmak ne yazık ki istenen sonucu tam olarak vermeyecektir.
Piyasaya genel bakış ALTIN
Destek seviyeleri
1362.00
1350.00
1343.00
Direnç seviyeleri
1329.00
1322.00
1316.00
1340.00 Seviyeden Satış
hedef 1 - 1326.00
hedef 2 - 1322.00
Direnç seviyeleri
1362.00
1350.00
1340.00
Destek seviyeleri
1326.00
1322.00
1316.00
Tahminin yönünü bu kadar sık değiştirmiyorsun, sana yetişemiyorum.