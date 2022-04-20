ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 39
Sadece anket yapıyorsun, daha fazla anlamı yok
Bu kadar üzülmeye gerek yok... Her tüccara İSTİKRARLI KÂR verilmez...
evet parlamıyorsun
Bir meslektaşını neşelendirmenin ne kadar kolay olduğunu görüyor musun? ...
"Kötü bir şey yaptım - kalbimde neşe!"
Servetinizi açıklayın: " Biraz daha ezecek ve aşağı inecek" ...
İKİ YILDIR bu alet tek bir yönde "ayak basıyor"... Bu neden dursun ki?...
Göstergeler TERSİNİ gösterene kadar, tüm TAHMİNLERİNİZ sadece kişisel olarak sizin için önemlidir...
TÜM göstergeler - TREND yukarı gösterirken...
Tartışmaya girmeyeceğim, bakalım, iyi analizler :)
Merhaba. Hangi yöne ateş edeceği hiç belli değil.
Henüz ticaret yapmazdım.
Hey! önce vuracak - böylece satın alabilirim, o zaman her şey plana göre olur.
--------------------------
ve genel olarak, hangi yönde ne fark eder, hem oraya hem de oraya gitmeliyiz. şimdiye kadar böyle bir fırsat vermiş gibi görünüyor.
Saflığınız ve sürekli büyüme ümidiniz sürprizler, olmuyor, tarihe bakın.
Göstergeler, tamamen farklı şeyler olan bir tahmini değil, bir oldubittiyi gösteriyor.
Tartışmaya girmeyeceğim, bakalım, iyi analizler :)
Analizinizi de beğendim:
1. Birkaç yıl önce, sizce tekrarlanması gereken bir olay oldu ...
2. sürekli büyüme - olmuyor, ancak iki yıldır büyüme olduğu gerçeği sadece bir anormallik ...
3. Sonbahar geldi, yani bir tersine dönüş olacak…, iki yıldır tek bir sonbahar yok gibi…
Bu sonbaharda tersine dönüş olursa da sevinirim... O zaman herkese, GELECEĞİ öngören Vanga gibi bir psişik tanıdığımı söyleyeceğim!
Hey! önce vuracak - böylece satın alabilirim, o zaman her şey plana göre olur.
Yeni bir yüksek ve AŞAĞI deneyecek !!!
Düşecek - uzmanı satmak için değiştireceğiz - yavaş yavaş oradan alacağız.
Analizinizi de beğendim:
Sevgili, bilgin olsun, birkaç gösterge ve son birkaç yıla ait bir tabloya ek olarak, başka birçok bilgi kaynağı var, tamam , bunu hala bilmiyorsan, devam etmenin bir anlamı yok, ben tartışmaya girmeyelim bakalım