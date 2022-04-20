ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 14
bu Wikipedia'dan bir formül, dolar endeksi her yıl yeniden hesaplanıyor, ihsmarkit.com web sitesinde "markit_iboxxfx_index" google'a gitmeniz gerekiyor - dünya para birimlerinin kullanım hacmini analiz ediyorlar , burada 2019 için:
FXUSD avro %41,55
FXUSD CAD %28.73
FXUSD JPY %15.76
FXUSD GBP 8.69%
FXUSD CHF %5,27
onlar. hesaplama DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);
ancak ilk çarpan hakkında herhangi bir bilgi görmedim, bu yüzden yıllara göre veri ekledim, plakaları kullanarak herhangi bir para biriminin endeksini yapabilirsiniz, ancak IMHO, bunların hepsi temel veriler, ticaret için uygun değiller
Şu anda, endeksi ağırlıklarınızla hesaplarsanız, para endeksi = 1.170303'e eşit olmalıdır.
gerçek, DXY= 98.24
ve "eski" katsayılara göre hesaplama 0.9824'tür.
maalesef dolar endeksini nasıl hesaplayacağımı çözemedim teorik olarak dolar kitlesinin bir önceki yıla ait cirosunu gösteriyor ama aslında terminalde veya aforex sitelerinde dolar endeksinin wiki makalesinden hesaplanıyor olması , Farkındayım
burada, genel olarak, gerçek veriler üzerine inşa etmeniz gerektiğine siz karar verirsiniz - referans materyallerini gönderdim veya belirli bir formülü kendiniz tekrarlamanız gerekiyor
ama dolar endeksi küresel bir trend ve mevcut durumu göstermiyor, gün içi TS arıyorum, gün içi için gerekli değil, IMHO
Satın alma zamanı?
Tamam satıldı!
ve şimdi zamanı mı? )
1495'te satın alındı, 1525 bekleniyordu
1495'te satın alındı, 1525 bekleniyordu
Kimin söylediğini hatırlamıyorum: “Onları aşmak için minimumlara ihtiyaç var”
Daha çok seviyorum: "Bugün pahalı olan yarın daha pahalıya mal olabilir" (Buffett gibi)