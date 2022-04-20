ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 14

Igor Makanu :

bu Wikipedia'dan bir formül, dolar endeksi her yıl yeniden hesaplanıyor, ihsmarkit.com web sitesinde "markit_iboxxfx_index" google'a gitmeniz gerekiyor - dünya para birimlerinin kullanım hacmini analiz ediyorlar , burada 2019 için:

FXUSD avro %41,55

FXUSD CAD %28.73

FXUSD JPY %15.76

FXUSD GBP 8.69%

FXUSD CHF %5,27

onlar. hesaplama DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);

ancak ilk çarpan hakkında herhangi bir bilgi görmedim, bu yüzden yıllara göre veri ekledim, plakaları kullanarak herhangi bir para biriminin endeksini yapabilirsiniz, ancak IMHO, bunların hepsi temel veriler, ticaret için uygun değiller

Şu anda, endeksi ağırlıklarınızla hesaplarsanız, para endeksi = 1.170303'e eşit olmalıdır.

gerçek, DXY= 98.24

ve "eski" katsayılara göre hesaplama 0.9824'tür.

 
Vladimir Kononenko :

maalesef dolar endeksini nasıl hesaplayacağımı çözemedim teorik olarak dolar kitlesinin bir önceki yıla ait cirosunu gösteriyor ama aslında terminalde veya aforex sitelerinde dolar endeksinin wiki makalesinden hesaplanıyor olması , Farkındayım

burada, genel olarak, gerçek veriler üzerine inşa etmeniz gerektiğine siz karar verirsiniz - referans materyallerini gönderdim veya belirli bir formülü kendiniz tekrarlamanız gerekiyor

ama dolar endeksi küresel bir trend ve mevcut durumu göstermiyor, gün içi TS arıyorum, gün içi için gerekli değil, IMHO

 
Satın alma zamanı?
 
Mikhail Simakov :
Satın alma zamanı?
Tamam satıldı!
 
Sergey Chalyshev :
Tamam satıldı!

ve şimdi zamanı mı? )

 
Mikhail Simakov :

ve şimdi zamanı mı? )


1495'te satın alındı, 1525 bekleniyordu

 
prostotrader :


1495'te satın alındı, 1525 bekleniyordu

Kimin söylediğini hatırlamıyorum: “Onları aşmak için minimumlara ihtiyaç var”

 
Ve maksimumlar?
 
Daha çok seviyorum: "Bugün pahalı olan yarın daha pahalıya mal olabilir" (Buffett gibi)

