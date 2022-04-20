ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 50

Yeni yorum
[Silindi]  
VVT :

Noktalar uyardı :)))) Tahminim -> ticaret haftası bitti, mağaza kapanıyor, robotu nakavt etmek daha iyi, aptalca şeyler yapmasın :))

Onu özleyeceğim - bir ay içinde ev yapımı şarap yapacak - şimdi yapabilirsin, ama sonra tuvaleti bırakmayacağım

 
VVT :

Noktalar uyardı :)))) Tahminim -> ticaret haftası bitti, mağaza kapanıyor, robotu nakavt etmek daha iyi, aptalca şeyler yapmasın :))

Robot için ticaret daha sonra sona erer

;)

 
Renat Akhtyamov :

Robot için ticaret daha sonra sona erer

;)

Onlar hakkında sevdiğim şey bu; fazla mesai ücretine zam istemiyorlar ve hiç istemiyorlar, ağustos tatili istemiyorlar , ayrımcılıktan şikayet etmiyorlar, regl ya da baş ağrıları yok . Onlara neden danışman veya uzman denildiğini anlamıyorum, ama iyi, iyi çalıştıkları sürece :)))

[Silindi]  
TP 1770'den 1874'e satıyoruz
 
VVT :

...

Grafik penceresinin solundaki dikey düzlemde önceki fraktallarınız var mı veya nedir? Genel olarak tüm bunları robot mu çiziyor yoksa kendi ellerini mi kullanıyor?

Sırayla:

Her grafiğin sol tarafında, diğer operasyonel ölçeklerde (diğer dalga seviyeleri) hesaplanan direnç ve destek seviyeleri komutla görüntülenebilir.

Dalga zirvelerinin sembollerini kendim ifşa ediyorum.
Program gerçek zamanlı olarak DML & EWA Tekniğine göre dalga analizi kurallarına uygunluğu kontrol eder ve verilen klavye komutuna bağlı olarak seçilen dalga tepesinden Andrews dirgen, Schiff çizgileri veya fiyat ve zaman Fibonacci seviyeleri oluşturur.
Tüm oluşumlar, bir sonraki gelişen dalga için ayarlarla görüntülenir.

 
Igor Bebeshin :

Sırayla:

Sitedeydi, her şey açık, teşekkürler

 

24 Eylül'de aşağıdaki sinyaller üzerine satıştan çıktım:


  1. Andrews'in Minuette dalga seviyesinin dirgeninin Schiff çizgisinin, kesişme alanında, Andrews'in daha yüksek Dakika dalga seviyesinin düzeltici dirgeninin son çizgisiyle test edilmesi.
  2. Andrews'in küçük dalga seviyesi SubMinuette'in alçalan dirgeninin bitiş çizgisinin test edilmesi.
  3. Cuma günü işlem yapamadığım için karar bu sinyallere göre verildi ve hafta sonu açık anlaşma bırakmamaya çalışıyorum.
    Kısmen, kararın gerekçesi doğrulandı, ancak Andrews'in kıdemli dalga seviyesi Dakika'nın düzeltici dirgeninin son satırı test edilmedi ve bazı eksiklikler kaldı.
  4. Şimdi ne var? Anlamak için, Andrews'in ters dirgenini sözde oluşan tepeler üzerine inşa edelim.
  5. Dakika dalga seviyesinin Andrews'in uç dirgeninin kırmızı bölgesinin sınırı kırılmaz.
    Yani bu dalga seviyesinde yukarı dönüş doğrulanmamıştır.
  6. Ancak bu dirgenlerin kontrol hattı kırılmaz - yani, geri dönüşün iptali yoktur.
    Belirsizlik.
  7. Daha genç olan Minuette dalgasında, aksine, kırmızı bölgenin sınırı kırılır, yani yukarı doğru bir geri dönüş onaylanır veya bu dalga seviyesinde bir düzeltme onaylanır.
  8. Andrews Pitchfork verilerinin ilk ve kontrol satırından bir bloğun geri tepmesi veya bozulması ile bir düzeltme veya yukarıya doğru dönüş onaylanacak veya iptal edilecektir.

SONUÇ OLARAK:
Bazı belirsizlikler göz önüne alındığında - Minuette dalga seviyesinin Andrews dirgen verilerinin ilk ve kontrol hattından bir arıza veya bloktan bir geri tepme oluşumundan önceki işlemlerden.

[Silindi]  
Igor Bebeshin :

24 Eylül'de aşağıdaki sinyaller üzerine satıştan çıktım:


  1. Andrews'in Minuette dalga seviyesinin dirgeninin Schiff çizgisinin, kesişme alanında, Andrews'in daha yüksek Dakika dalga seviyesinin düzeltici dirgeninin son çizgisiyle test edilmesi.
  2. Küçük dalga seviyesi SubMinuette'in Andrews azalan dirgeninin bitiş çizgisinin test edilmesi.
  3. Cuma günü işlem yapamadığım için karar bu sinyallere göre verildi ve hafta sonu açık anlaşma bırakmamaya çalışıyorum.
    Kısmen, kararın gerekçesi doğrulandı, ancak Andrews'in kıdemli dalga seviyesi Dakika'nın düzeltici dirgeninin son satırı test edilmedi ve bazı eksiklikler kaldı.
  4. Şimdi ne var? Anlamak için, Andrews'in ters dirgenini sözde oluşan tepeler üzerine inşa edelim.
  5. Dakika dalga seviyesinin Andrews'in uç dirgeninin kırmızı bölgesinin sınırı kırılmaz.
    Yani, bu dalga seviyesinde yukarı dönüş doğrulanmamıştır.
  6. Ancak bu dirgenlerin kontrol hattı da bozuk değil - yani, geri dönüşün iptali yok.
    Belirsizlik.
  7. Daha genç olan Minuette dalgasında, aksine, kırmızı bölgenin sınırı kırılır, yani yukarı doğru bir geri dönüş onaylanır veya bu dalga seviyesinde bir düzeltme onaylanır.
  8. Andrews Pitchfork verilerinin ilk ve kontrol satırından bir bloğun geri tepmesi veya bozulması ile bir düzeltme veya yukarıya doğru dönüş onaylanacak veya iptal edilecektir.

SONUÇ OLARAK:
Bazı belirsizlikler göz önüne alındığında - Minuette dalga seviyesinin Andrews dirgen verilerinin ilk ve kontrol hattından bir arıza veya bloktan bir geri tepme oluşumundan önceki işlemlerden.

1670'e düşme garantilidir. normal macd tarafından
 
Vladimir Baskakov :
1670'e düşme garantilidir. normal macd tarafından

Çok emin bir şekilde söylendiği garanti, muhtemelen terimini kullanırdım :)

 
VVT :

Çok emin bir şekilde söylendiği garanti, muhtemelen terimini kullanırdım :)

Elena veya Elena (Geyik) olduğundan emin misin?

1...434445464748495051525354555657...100
Yeni yorum