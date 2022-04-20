ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 50
Noktalar uyardı :)))) Tahminim -> ticaret haftası bitti, mağaza kapanıyor, robotu nakavt etmek daha iyi, aptalca şeyler yapmasın :))
Onu özleyeceğim - bir ay içinde ev yapımı şarap yapacak - şimdi yapabilirsin, ama sonra tuvaleti bırakmayacağım
Robot için ticaret daha sonra sona erer
;)
;)
Onlar hakkında sevdiğim şey bu; fazla mesai ücretine zam istemiyorlar ve hiç istemiyorlar, ağustos tatili istemiyorlar , ayrımcılıktan şikayet etmiyorlar, regl ya da baş ağrıları yok . Onlara neden danışman veya uzman denildiğini anlamıyorum, ama iyi, iyi çalıştıkları sürece :)))
...
Grafik penceresinin solundaki dikey düzlemde önceki fraktallarınız var mı veya nedir? Genel olarak tüm bunları robot mu çiziyor yoksa kendi ellerini mi kullanıyor?
Sırayla:
Her grafiğin sol tarafında, diğer operasyonel ölçeklerde (diğer dalga seviyeleri) hesaplanan direnç ve destek seviyeleri komutla görüntülenebilir.
Dalga zirvelerinin sembollerini kendim ifşa ediyorum.
Program gerçek zamanlı olarak DML & EWA Tekniğine göre dalga analizi kurallarına uygunluğu kontrol eder ve verilen klavye komutuna bağlı olarak seçilen dalga tepesinden Andrews dirgen, Schiff çizgileri veya fiyat ve zaman Fibonacci seviyeleri oluşturur.
Tüm oluşumlar, bir sonraki gelişen dalga için ayarlarla görüntülenir.
Sırayla:
Sitedeydi, her şey açık, teşekkürler
24 Eylül'de aşağıdaki sinyaller üzerine satıştan çıktım:
Kısmen, kararın gerekçesi doğrulandı, ancak Andrews'in kıdemli dalga seviyesi Dakika'nın düzeltici dirgeninin son satırı test edilmedi ve bazı eksiklikler kaldı.
Yani bu dalga seviyesinde yukarı dönüş doğrulanmamıştır.
Belirsizlik.
SONUÇ OLARAK:
Bazı belirsizlikler göz önüne alındığında - Minuette dalga seviyesinin Andrews dirgen verilerinin ilk ve kontrol hattından bir arıza veya bloktan bir geri tepme oluşumundan önceki işlemlerden.
1670'e düşme garantilidir. normal macd tarafından
Çok emin bir şekilde söylendiği garanti, muhtemelen terimini kullanırdım :)
Çok emin bir şekilde söylendiği garanti, muhtemelen terimini kullanırdım :)
Elena veya Elena (Geyik) olduğundan emin misin?