ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 58
son zamanlarda ben de altın hareketlerin hayranı oldum ... ve bunun çok öngörülebilir göründüğünü de görüyorum ... kısa olsa bile - şimdiye kadar sık sık tekrar giriyorum, ancak yeterli zamanım var ve geri dönüş oldukça dikkat çekici ... küçük bir kayıptan sonra ... asıl şey , anladığım kadarıyla onunla olan sabır ve sinirler çok daha az ...
Çoğu tüccar "CHUYKA" yolunu takip eder..., "anladıkları" bir çift bulmaya çalışırlar, yani. GUESSING'in diğer çiftlerden biraz daha sık çalıştığı çift...
Bu verimli bir yol değil! Kumarhane oyununa benziyor...
Bir Tüccar piyasada ÇALIŞMAYA karar verirse, bu sürece karşı tutumunuzu değiştirmeniz gerekir...
altın, her zaman olduğu gibi, ya zengin ol ya da öl!
ya da Midas oldu, tuvalet bile altın oluyor ... asıl şey doğru altın taşıyan damarı bulmak ... ve kilo başına daha fazla külçe ...))
Benim için bu, az çok tahmin edilebilir bir sonucu olan bir kumarhane ... çünkü sık sık ve tesadüfen oldukça güçlü bir şekilde sıkışıp kalıyorum ... sanki şeytan elini hareket ettiriyor ...
Cehennem değil. Bu altın bir buzağı.
Eh, evet, hayır, bu buzağı zaten köküne kadar gitti ... ve sürdükleri yere gitse bile, yine de korkuya yetişiyor, Tanrı korusun ... sadece bir tür hipnoz ...)))
13:00'te keskin bir sarsıntı, bir haber ya da ne?
Koronavirüs aşısı açıklandı. Testin üçüncü aşamasını başarıyla geçti - verimlilik %90'ın üzerinde.
Yatırımcılar tüm pazarlarda bir atılım için hazırlanıyor
evet, gergin bir seçimden sonra daha çok gergin bir tik, Pazartesi günü sonbahar, hiçbir şey hakkında