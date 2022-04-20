ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 64
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyatının nasıl oluştuğunu anlayana kadar altına dokunmayın.
Böyle bir kelime var: Üçlü. Romalılarda bu üçüncü sıraydı; eski, kanıtlanmış savaşçılardan oluşturuldu. Gençlik önden yürüdü.
90'larda, tanıdıklarımdan biri şöyle bir iş kurdu: 2 yüksek karlı katman (birincisi bir piramit), üçüncü katman Lianozovo'daki Triary kayıt stüdyosu. Neredeyse kar amacı gütmeyen, ancak Grebenshchikov'un fonogramlarının tüm haklarına sahip olmasına rağmen. Münhasıran.
Altın triariidir. Birincisi, endeksler (yakında) çökecek ve dolar yükselecek. Sonra altınlara gideceğiz.
Karlı bir piramit ve BG'ye özel bir abartılı örnek)))) Böyle bir ahbap oldukça ahlaki olarak ortaya çıkıyor.
Gelecekteki girişin ön analizi:
Eh, böyle bir şey))) Daha önce kapandı - seçeneklerin sona ermesi)
Eh, böyle bir şey))) Daha önce kapandı - seçeneklerin sona ermesi)
Güncellenmiş analiz. Bu bölgenin düzeltilmesini bekliyorum. BY'de seçeceğim:
Güncellenmiş analiz. Bu bölgenin düzeltilmesini bekliyorum. BY'de seçeceğim:
Bu yüzden şu anda satışta işlem görmüyor.
Güncellenmiş analiz. Bu bölgenin düzeltilmesini bekliyorum. BY'de seçeceğim:
Analizini gösterdin...
Amaç ne...?
- sadece meslektaşlarınızı işinizle tanıştırmak için mi? ...
- yoksa bu analizin değerlendirilmesini mi bekliyorsunuz? ...
Karlı bir piramit ve BG'ye özel bir abartılı örnek)))) Böyle bir ahbap oldukça ahlaki olarak ortaya çıkıyor.
Evet, ahlakla ve BG ile ilgili değilim. Çok uzak olmayan krizin gelişim dinamiklerinden bahsediyoruz.
Bu arada, krizin gelişiminin özelliklerini bilmek ve bu bilgiyi rekabet avantajı olarak kullanmak ahlak dışı mı?
1997 yılının Kasım ayında, saatin 6'da çalmasıyla uyandım. İkinci kademe hisseleri hemen satmamı isteyen haberi kırdılar.
Alfa Capital'de saat 11'de satıldı. Günün sonunda, ikinci kademe kaidenin altındaydı.
ahlaksız mıyım?
Evet, ahlakla ve BG ile ilgili değilim. Çok uzak olmayan krizin gelişim dinamiklerinden bahsediyoruz.
Bu arada, krizin gelişiminin özelliklerini bilmek ve bu bilgiyi rekabet avantajı olarak kullanmak ahlak dışı mı?
1997 yılının Kasım ayında, saatin 6'da çalmasıyla uyandım. İkinci kademe hisseleri hemen satmamı isteyen haberi kırdılar.
Alfa Capital'de saat 11'de satıldı. Günün sonunda, ikinci kademe kaidenin altındaydı.
ahlaksız mıyım?
Kim aradı kızım?
Neden tüm dünyaya bu kadar kırgınsın? Eski bir damadım var - iyi bir psikiyatrist, yardımcı olabilirim.
Felix Lyubashevsky aradı, o zaman 23 yaşındaydı. Google'da Ara.
Analizini gösterdin...
Amaç ne...?
- sadece meslektaşlarınızı işinizle tanıştırmak için mi? ...
- yoksa bu analizin değerlendirilmesini mi bekliyorsunuz? ...