ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 64

Алексей Тарабанов :

Fiyatının nasıl oluştuğunu anlayana kadar altına dokunmayın.

Böyle bir kelime var: Üçlü. Romalılarda bu üçüncü sıraydı; eski, kanıtlanmış savaşçılardan oluşturuldu. Gençlik önden yürüdü.

90'larda, tanıdıklarımdan biri şöyle bir iş kurdu: 2 yüksek karlı katman (birincisi bir piramit), üçüncü katman Lianozovo'daki Triary kayıt stüdyosu. Neredeyse kar amacı gütmeyen, ancak Grebenshchikov'un fonogramlarının tüm haklarına sahip olmasına rağmen. Münhasıran.

Altın triariidir. Birincisi, endeksler (yakında) çökecek ve dolar yükselecek. Sonra altınlara gideceğiz.

Karlı bir piramit ve BG'ye özel bir abartılı örnek)))) Böyle bir ahbap oldukça ahlaki olarak ortaya çıkıyor.

 
Александр :

Gelecekteki girişin ön analizi:



Eh, böyle bir şey))) Daha önce kapandı - seçeneklerin sona ermesi)



Lech, altın için hedef 2080 ve ötesi, trend yukarı olduğu için 1850'nin altına düşmeyecek
 

Güncellenmiş analiz. Bu bölgenin düzeltilmesini bekliyorum. BY'de seçeceğim:


 
Bu yüzden şu anda satışta işlem görmüyor.

 
Analizini gösterdin...

Amaç ne...?

- sadece meslektaşlarınızı işinizle tanıştırmak için mi? ...

- yoksa bu analizin değerlendirilmesini mi bekliyorsunuz? ...

 
Valeriy Yastremskiy :

Karlı bir piramit ve BG'ye özel bir abartılı örnek)))) Böyle bir ahbap oldukça ahlaki olarak ortaya çıkıyor.

Evet, ahlakla ve BG ile ilgili değilim. Çok uzak olmayan krizin gelişim dinamiklerinden bahsediyoruz.

Bu arada, krizin gelişiminin özelliklerini bilmek ve bu bilgiyi rekabet avantajı olarak kullanmak ahlak dışı mı?

1997 yılının Kasım ayında, saatin 6'da çalmasıyla uyandım. İkinci kademe hisseleri hemen satmamı isteyen haberi kırdılar.

Alfa Capital'de saat 11'de satıldı. Günün sonunda, ikinci kademe kaidenin altındaydı.

ahlaksız mıyım?

Алексей Тарабанов :

Evet, ahlakla ve BG ile ilgili değilim. Çok uzak olmayan krizin gelişim dinamiklerinden bahsediyoruz.

Bu arada, krizin gelişiminin özelliklerini bilmek ve bu bilgiyi rekabet avantajı olarak kullanmak ahlak dışı mı?

1997 yılının Kasım ayında, saatin 6'da çalmasıyla uyandım. İkinci kademe hisseleri hemen satmamı isteyen haberi kırdılar.

Alfa Capital'de saat 11'de satıldı. Günün sonunda, ikinci kademe kaidenin altındaydı.

ahlaksız mıyım?

Kim aradı kızım?
 
Vladimir Baskakov :
Kim aradı kızım?

Neden tüm dünyaya bu kadar kırgınsın? Eski bir damadım var - iyi bir psikiyatrist, yardımcı olabilirim.

Felix Lyubashevsky aradı, o zaman 23 yaşındaydı. Google'da Ara.

 
Serqey Nikitin :

Analizini gösterdin...

Amaç ne...?

- sadece meslektaşlarınızı işinizle tanıştırmak için mi? ...

- yoksa bu analizin değerlendirilmesini mi bekliyorsunuz? ...

Hedef 1890 - 1892
