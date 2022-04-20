ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 29

SanAlex :

2020 için muhtemelen haklısın - sayı çok uygun

Gram başına 4370 rubleden biraz satıldı, paraya ihtiyaç vardı. . Emin değilim ama büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Birkaç hafta boyunca konsolidasyon.

 
SanAlex :

2020 için muhtemelen haklısın - sayı çok uygun

Bir düzeltme olacak, sanırım. Çarşamba 21:00

 

Haber modası geçmiş ama ilginç.

Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью.
 
Aleksey Vyazmikin :

Haber modası geçmiş ama ilginç.

Son krizde, yaldızlı Tungsten hakkında da doldurma vardı) Kuyruk köpeği sallıyor))

 
Aleksey Mavrin :

Son krizde, yaldızlı Tungsten hakkında da doldurma vardı) Kuyruk köpeği sallıyor))

Altının olup olmadığı ya da çalınıp çalınmadığı çok ilginç - her durumda nereden satın alındı ...

 
Aleksey Vyazmikin :

Altının olup olmadığı ya da çalınıp çalınmadığı çok ilginç - her durumda nereden satın alındı ...

Çok uzun zaman önce, emekli bir kıdemli polis memuru Çin'de tutuklandı. Bodrumunda tonlarca değilse de (şimdi hatırlamıyorum) yüzlerce kilo altın banka barlarında depolanmıştı. Maliyet, küçük Avrupa ülkelerinin GSYİH'sı ile karşılaştırılabilir.

 
Nikolai Karetnikov :

Bir düzeltme olacak, sanırım. Çarşamba 21:00

Bu tür veriler nereden geliyor? Kim satacak?
 
Mikhail Simakov :
Bu tür veriler nereden geliyor? Kim satacak?


son toplantıdan sonra (10 Haziran) yaklaşık %3'lük bir düzeltme oldu. Sonra senaryolar çamurlaşıyor

 
Nikolai Karetnikov :

Bir düzeltme olacak, sanırım. Çarşamba 21:00

Şimdiden 22, neden 21'de düzeltme beklediğinizi açıklar mısınız?

 
Алексей Тарабанов :

Şimdiden 22, neden 21'de düzeltme beklediğinizi açıklar mısınız?

21'de bir düzeltme değil, altının tepki gösterdiği Fed toplantısının sonuçlarının yayınlanması.

Sonuçlara göre altının düşmesi için bir sebep yok, sadece yükselmesi için sebepler var

