ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 29
2020 için muhtemelen haklısın - sayı çok uygun
Gram başına 4370 rubleden biraz satıldı, paraya ihtiyaç vardı. . Emin değilim ama büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Birkaç hafta boyunca konsolidasyon.
Bir düzeltme olacak, sanırım. Çarşamba 21:00
Haber modası geçmiş ama ilginç.
Son krizde, yaldızlı Tungsten hakkında da doldurma vardı) Kuyruk köpeği sallıyor))
Altının olup olmadığı ya da çalınıp çalınmadığı çok ilginç - her durumda nereden satın alındı ...
Çok uzun zaman önce, emekli bir kıdemli polis memuru Çin'de tutuklandı. Bodrumunda tonlarca değilse de (şimdi hatırlamıyorum) yüzlerce kilo altın banka barlarında depolanmıştı. Maliyet, küçük Avrupa ülkelerinin GSYİH'sı ile karşılaştırılabilir.
Bu tür veriler nereden geliyor? Kim satacak?
son toplantıdan sonra (10 Haziran) yaklaşık %3'lük bir düzeltme oldu. Sonra senaryolar çamurlaşıyor
Şimdiden 22, neden 21'de düzeltme beklediğinizi açıklar mısınız?
21'de bir düzeltme değil, altının tepki gösterdiği Fed toplantısının sonuçlarının yayınlanması.
Sonuçlara göre altının düşmesi için bir sebep yok, sadece yükselmesi için sebepler var