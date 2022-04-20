ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 62
Anlaşmayı planlanandan daha erken kapattı ((( Yürüyüş güzeldi. Birkaç gün) Giriş noktası ve böyle bir çöp bekliyordum !!! Mumlara bakıldığında, bugün ve dün altının hiç işlem görmediği hissine kapılıyorsunuz !!!
Peki, yukarı çıkmazsa, aşağı deneyeceğim)
Evet henüz bir yere gitmiyor, sermaye mücadelesi sürüyor :)
Eh, bir şekilde ... bir mum varsa, o zaman bir hacim vardı, bir hacim varsa, bir ticaret vardı.
Mevcut tabloya bakılırsa, iyi bir hareket olmalı, sınır zayıf bir şekilde çizilmemiş - kısa sürede görebilirsiniz
PS Firketelere bakıldığında, satıcılardan daha fazla alıcı var
Bu pinler kafa karıştırıyor! Yayını beklemeyi tercih ederim.
Heiken Ashi göstergesi ile fiyatı alay edersek aşağıdaki resmi elde ederiz.
Kırmızılar kazanır, ne kadar süreliğine)
Ve işte sinyal Powell'ın kendisinden geldi
Uzun vadede küçük bir parti ile deniyorum
Ve işte sinyal Powell'ın kendisinden geldi
ribaundlara atlamayı sevmiyorum
Evet, bu bir kural olarak CME'den gelen bir sinyaldir - net bir şekilde çalışır, ancak hedefi göstermiyor, peki, sık sık olmaz, haftada 3 civarında bir yerde sinyal
