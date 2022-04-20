ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 62

Александр :

Anlaşmayı planlanandan daha erken kapattı ((( Yürüyüş güzeldi. Birkaç gün) Giriş noktası ve böyle bir çöp bekliyordum !!! Mumlara bakıldığında, bugün ve dün altının hiç işlem görmediği hissine kapılıyorsunuz !!!

Peki, yukarı çıkmazsa, aşağı deneyeceğim)

 
VVT :

Peki, yukarı çıkmazsa, aşağı deneyeceğim)

Evet henüz bir yere gitmiyor, sermaye mücadelesi sürüyor :)

 
Vitaly Muzichenko :

Eh, bir şekilde ... bir mum varsa, o zaman bir hacim vardı, bir hacim varsa, bir ticaret vardı.

Mevcut tabloya bakılırsa, iyi bir hareket olmalı, sınır zayıf bir şekilde çizilmemiş - kısa sürede görebilirsiniz

PS Firketelere bakıldığında, satıcılardan daha fazla alıcı var

 
Bu pinler kafa karıştırıyor! Yayını beklemeyi tercih ederim.
 
Bu pinler kafa karıştırıyor! Yayını beklemeyi tercih ederim.

Heiken Ashi göstergesi ile fiyatı alay edersek aşağıdaki resmi elde ederiz.


 
Vitaly Muzichenko :

Evet henüz bir yere gitmiyor, sermaye mücadelesi sürüyor :)

Kırmızılar kazanır, ne kadar süreliğine)

1

 
VVT :

Kırmızılar kazanır, ne kadar süreliğine)

Ve işte sinyal Powell'ın kendisinden geldi

Uzun vadede küçük bir parti ile deniyorum


 
Vitaly Muzichenko :

Ve işte sinyal Powell'ın kendisinden geldi

Uzun vadede küçük bir parti ile deniyorum

ribaundlara atlamayı sevmiyorum

 
VVT :

ribaundlara atlamayı sevmiyorum

Evet, bu bir kural olarak CME'den gelen bir sinyaldir - net bir şekilde çalışır, ancak hedefi göstermiyor, peki, sık sık olmaz, haftada 3 civarında bir yerde sinyal

VVT :

ribaundlara atlamayı sevmiyorum

Alexey, trend yükseldi, yani bir geri tepme düşüştür;)
