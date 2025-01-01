문서화섹션
DeinitTrade

거래 객체를 초기화 해제합니다.

virtual void  DeinitTrade()

반환 값

None.