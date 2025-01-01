ДокументацияРазделы
ScaleFix (метод Get)

Получает значение флага "Режим фиксированного масштаба".

bool  ScaleFix() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Режим фиксированного масштаба" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается false.

ScaleFix (метод Set)

Устанавливает значение флага "Режим фиксированного масштаба".

bool  ScaleFix(
   bool  scale_fix      // значение флага
   )

Параметры

scale_fix

[in]  Новое значение флага "Режим фиксированного масштаба".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.