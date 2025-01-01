DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques des prixFixedMax 

FixedMax (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "FixedMax" (prix maximum fixé)

double  FixedMax() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "FixedMax" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne EMPTY_VALUE.

FixedMax (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur à la propriété "FixedMax".

bool  FixedMax(
   double  max      // nouveau maximum fixé
   )

Paramètres

max

[in]  Nouvelle valeur pour la propriété "FixedMax".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.