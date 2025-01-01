DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosFixedMax 

FixedMax (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "FixedMax" (precio máximo fijo).

double  FixedMax() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "FixedMax" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE.

FixedMax (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "FixedMax".

bool  FixedMax(
   double  max      // nuevo máximo fijo
   )

Parámetros

max

[in]  Nuevo valor de la propiedad "FixedMax".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.