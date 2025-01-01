ДокументацияРазделы
EventObjectCreate

Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях создания графического объекта.

bool  EventObjectCreate(
   bool  flag      // флаг
   )

Параметры

flag

[in]  Новое значение флага отправки сообщений о событиях создания графических объектов.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.