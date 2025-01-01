ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиColorStopLevels 

ColorStopLevels (метод Get)

Получает цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit).

color  ColorStopLevels() const

Возвращаемое значение

Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit) графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorStopLevels (метод Set)

Устанавливает цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit).

bool  ColorStopLevels(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit).

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.