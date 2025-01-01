DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosColorChartLine 

ColorChartLine (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorChartLine" (color de la línea del gráfico y velas Doji).

color  ColorChartLine() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorChartLine" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorChartLine (Método Set)

Establece un valor nuevo para la propiedad "ColorChartLine".

bool  ColorChartLine(
   color  new_color      // color nuevo de las líneas del gráfico
   )

Parámetros

new_color

[in]  Color nuevo de las líneas del gráfico (velas Doji).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.