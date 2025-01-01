ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиColorChartLine 

ColorChartLine (метод Get)

Получает цвет линии графика и японских свечей "Доджи".

color  ColorChartLine() const

Возвращаемое значение

Цвет линии графика и японских свечей "Доджи" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorChartLine (метод Set)

Устанавливает цвет линии графика и японских свечей "Доджи".

bool  ColorChartLine(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет линии графика и японских свечей "Доджи".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.