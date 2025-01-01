ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートColorChartLine 

ColorChartLine（Get メソッド）

「ColorChartLine」プロパティ（ラインチャートと同時線の色）の値を取得します。

color  ColorChartLine() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたチャートの「ColorChartLine」プロパティの値（割り当てられたチャートが存在しない場合は CLR_NONE

ColorChartLine（Set メソッド）

「ColorChartLine」プロパティの新しい値を設定します。

bool  ColorChartLine(
  color  new_color      // チャートラインの新しい色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  チャートライン（同時線）の新しい色

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false