ColorCandleBull 

ColorCandleBull（Get メソッド）

「ColorCandleBull」（強気ローソク足の色）プロパティの値を取得します。

color  ColorCandleBull() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたチャートの「ColorCandleBull」プロパティの値(割り当てられたチャートが存在しない場合は CLR_NONE

ColorCandleBull（Set メソッド）

「ColorCandleBull」プロパティの新しい値を設定します。

bool  ColorCandleBull(
  color  new_color      // 強気ローソク足の新しい色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  強気ローソク足の新しい色

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false