ColorCandleBull (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBull" (couleur du corps des bougies haussières).

color ColorCandleBull() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "ColorCandleBull" du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne CLR_NONE.

ColorCandleBull (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur pour la propriété "ColorCandleBull".

bool ColorCandleBull(

color new_color

)

Paramètres

new_color

[in] Nouvelle couleur du corps des bougies haussières.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur n'a pas été changé.