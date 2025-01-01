DocumentazioneSezioni
ColorCandleBull (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "ColorCandleBull" (colore del corpo della candela bullish).

color  ColorCandleBull() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "ColorCandleBull" del chart assegnato alla istanza della classe. Se non sono disponibili chart assegnati, restituisce CLR_NONE.

ColorCandleBull (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "ColorCandleBull".

bool  ColorCandleBull(
   color  new_color      // colore
   )

Parametri

new_color

[in]  Nuovo colore del corpo della candela bullish.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il colore.