DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosColorCandleBull 

ColorCandleBull (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorCandleBull" (color del cuerpo de la vela alcista).

color  ColorCandleBull() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorCandleBull" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorCandleBull (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ColorBarBull".

bool  ColorCandleBull(
   color  new_color      // color nuevo del cuerpo de la vela alcista
   )

Parámetros

new_color

[in]  Color nuevo del cuerpo de la vela alcista.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.