ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиColorCandleBull 

ColorCandleBull (метод Get)

Получает цвет тела бычьей свечи.

color  ColorCandleBull() const

Возвращаемое значение

Цвет тела бычьей свечи графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorCandleBull (метод Set)

Устанавливает цвет тела бычьей свечи.

bool  ColorCandleBull(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет тела бычьей свечи.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.