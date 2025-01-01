DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

ColorBackground (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorBackground" (color de fondo del gráfico).

color  ColorBackground() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorBackground" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorBackground (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ColorBackground".

bool  ColorBackground(
   color  new_color      // nuevo color de fondo
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de fondo.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.