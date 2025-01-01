ДокументацияРазделы
ColorBackground (метод Get)

Получает цвет фона.

color  ColorBackground() const

Возвращаемое значение

Значение цвет фона графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorBackground (метод Set)

Устанавливает цвет фона.

bool  ColorBackground(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет фона.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.