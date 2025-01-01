ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиAutoScroll 

AutoScroll (метод Get)

Получает значение флага "Режим автоматического перехода к правому краю".

bool  AutoScroll() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Режим автоматического перехода к правому краю" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается false.

AutoScroll (метод Set)

Устанавливает значение флага "Режим автоматического перехода к правому краю".

bool  AutoScroll(
   bool  autoscroll      // значение флага
   )

Параметры

autoscroll

[in]  Новое значение флага "Режим автоматического перехода к правому краю".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.