AutoScroll （Get メソッド）

「「AutoScroll（自動スクロール）」プロパティの値を取得します。

bool  AutoScroll() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「「AutoScroll（自動スクロール）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は false ）

AutoScroll（Set メソッド）

「「AutoScroll（自動スクロール）」プロパティの新しい値を設定します。

bool  AutoScroll(
  bool  autoscroll      // 新しいフラグ値
  ）

パラメータ

autoscroll

[in]  「「AutoScroll（自動スクロール）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false