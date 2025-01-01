DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosAutoScroll 

AutoScroll (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "AutoScroll".

bool  AutoScroll() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "AutoScroll" del objeto, asignado a la instancia de clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve false.

AutoScroll (Método Set)

Establece un nuevo valor a la propiedad "AutoScroll".

bool  AutoScroll(
   bool  autoscroll      // nuevo valor de la bandera
   )

Parámetros

autoscroll

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Autoscroll".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.