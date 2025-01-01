DocumentazioneSezioni
Applica il template specificato al grafico.

bool  ApplyTemplate(
   const string  filename      // template
   )

Parametri

filename

[in] Nome file del template.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso applicare il template.