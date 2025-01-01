ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиApplyTemplate 

ApplyTemplate

Применяет к графику указанный шаблон.

bool  ApplyTemplate(
   const string  filename      // шаблон
   )

Параметры

filename

[in]  Имя файла, содержащего шаблон.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось применить шаблон.