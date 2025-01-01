Retorna a norma de uma matriz ou vetor.

Parâmetros

norm

[in] Ordem da norma

Valor retornado

Norma de uma matriz ou vetor.

Observação

VECTOR_NORM_INF – valor absoluto máximo entre os elementos do vetor.

VECTOR_NORM_MINUS_INF – valor mínimo absoluto do vetor.

VECTOR_NORM_P – norma-p do vetor. Se norm_p=0, é o número de elementos não nulos do vetor; norm_p=1 é a soma dos valores absolutos dos elementos vetoriais; norm_p=2 é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores dos elementos vetoriais. A norma-p pode ser negativa.

MATRIX_NORM_FROBENIUS – raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores dos elementos da matriz. A norma de Frobenius e a norma do vetor P2 são consistentes.

MATRIX_NORM_SPECTRAL – valor máximo do espectro da matriz.

MATRIX_NORM_NUCLEAR – soma dos valores singulares da matriz.

MATRIX_NORM_INF – norma-p1 vetorial máxima entre os vetores verticais da matriz. A norma inf da matriz e a norma inf do vetor são consistentes.

MATRIX_NORM_MINUS_INF – norma-p1 vetorial mínima entre os vetores verticais da matriz.

MATRIX_NORM_P1 – norma-p1 vetorial máxima entre os vetores horizontais da matriz.

MATRIX_NORM_MINUS_P1 – norma-p1 vetorial mínima entre os vetores horizontais da matriz.

MATRIX_NORM_P2 – maior valor singular da matriz.