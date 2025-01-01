- HasNan
Clip
Limita os elementos de uma matriz/vetor a um intervalo especificado de valores válidos.
|
bool matrix::Clip(
Parâmetros
min_value
[in] Valor mínimo.
max_value
[in] Valor máximo.
Valor retornado
Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.
Observação
A matriz (ou vetor) é processada localmente. Nenhuma cópia é criada.
Exemplo:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};