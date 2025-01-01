Clip

Limita os elementos de uma matriz/vetor a um intervalo especificado de valores válidos.

bool matrix::Clip(

const double min_value,

const double max_value

);

bool vector::Clip(

const double min_value,

const double max_value

);

Parâmetros

min_value

[in] Valor mínimo.

max_value

[in] Valor máximo.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

A matriz (ou vetor) é processada localmente. Nenhuma cópia é criada.

Exemplo: