Limita os elementos de uma matriz/vetor a um intervalo especificado de valores válidos.

bool matrix::Clip(
  const double  min_value,     // valor mínimo
  const double  max_value      // valor máximo
   );
bool vector::Clip(
  const double  min_value,     // valor mínimo
  const double  max_value      // valor máximo
   );

Parâmetros

min_value

[in]  Valor mínimo.

max_value

[in]  Valor máximo.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

A matriz (ou vetor) é processada localmente. Nenhuma cópia é criada.

 

Exemplo:

   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   bool res=matrix_a.Clip(4,8);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  /*
  matrix_a
  [[4,4,4]
   [4,5,6]
   [7,8,8]
   [8,8,8]]
  */