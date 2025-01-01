Col

Retorna um vetor coluna. Grava um vetor na coluna especificada.

vector matrix::Col(

const ulong ncol

);



void matrix::Col(

const vector v,

const ulong ncol

);

Parâmetros

ncol

[in] Número da coluna.

Valor retornado

Vetor.

Observação

Uma coluna pode ser definida para matrizes não resolvidas (sem dimensões). Nesse caso, será criada uma matriz nula com tamanho tamanho do vetor x (número de colunas + 1), após o que os valores dos elementos do vetor serão inseridos na coluna correspondente. Se a coluna for definida para uma matriz já existente, as dimensões da matriz não serão alteradas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor da coluna não serão alterados.

Exemplo: