- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Retorna um vetor coluna. Grava um vetor na coluna especificada.
|
vector matrix::Col(
Parâmetros
ncol
[in] Número da coluna.
Valor retornado
Vetor.
Observação
Uma coluna pode ser definida para matrizes não resolvidas (sem dimensões). Nesse caso, será criada uma matriz nula com tamanho tamanho do vetor x (número de colunas + 1), após o que os valores dos elementos do vetor serão inseridos na coluna correspondente. Se a coluna for definida para uma matriz já existente, as dimensões da matriz não serão alteradas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor da coluna não serão alterados.
Exemplo:
|
vector v1={1,2,3};