Retorna um vetor coluna. Grava um vetor na coluna especificada.

vector matrix::Col(
  const ulong   ncol      // número da coluna
   );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // vetor da coluna
  const ulong   ncol      // número da coluna
   );

Parâmetros

ncol

[in]  Número da coluna.

Valor retornado

Vetor.

Observação

Uma coluna pode ser definida para matrizes não resolvidas (sem dimensões). Nesse caso, será criada uma matriz nula com tamanho tamanho do vetor x (número de colunas + 1), após o que os valores dos elementos do vetor serão inseridos na coluna correspondente. Se a coluna for definida para uma matriz já existente, as dimensões da matriz não serão alteradas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor da coluna não serão alterados.

Exemplo:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Col(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
   m2.Col(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("col 1 - ",m2.Col(1));
   Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
  /*
  m1
  [[0,1]
  [0,2]
  [0,3]]
  m2
  [[8,8,1,8,8]
  [8,8,2,8,8]
  [8,8,3,8,8]
  [8,8,8,8,8]]
  col 1 - [8,8,8,8]
  col 2 - [1,2,3,8]
  */
