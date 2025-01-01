TriU

Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos abaixo da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular superior.

matrix matrix::Triu(

const int ndiag=0

);

Parâmetros

ndiag=0

[in] Diagonal abaixo da qual os elementos são substituídos por zeros. ndiag = 0 (por padrão) – diagonal principal, ndiag < 0 – abaixo, já ndiag > 0 – acima da diagonal principal.

Exemplo em MQL5:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriU(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix b

[[1,2,3]

[4,5,6]

[0,8,9]

[0,0,12]]

*/

Exemplo em Python: