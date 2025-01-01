- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Loss
Calcula o valor da função de perda.
|
double vector::Loss(
Parâmetros
vect_true/matrix_true
[in] Vetor ou matriz de valores reais.
loss
[in] Função de perda a partir da enumeração ENUM_LOSS_FUNCTION.
axis
[in] Valor a partir da enumeração ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eixo horizontal, AXIS_VERT – eixo vertical).
...
[in] Somente a função de perda Huber (LOSS_HUBER) pode ter o parâmetro delta adicional
Valor retornado
Valor double.
Como o parâmetro delta é usado na função de perda Huber (LOSS_HUBER)
|
double delta = 1.0;
Observação
A tarefa de treinamento de rede neural é encontrar coeficientes que minimizem o erro na amostra de treinamento, usando a função de perda.
O valor da função de perda descreve a magnitude do desvio entre o valor previsto pelo modelo e o valor real.
Diferentes funções de perda são usadas, dependendo do tipo de problema a ser resolvido. Por exemplo: para um problema de regressão, o erro quadrático médio (mean squared error , MSE), para uma classificação binária, a entropia cruzada binária (binary cross-entropy, BCE).
Exemplo de uma chamada para a função de perda Hubert:
|
vector y_true = {0.0, 1.0, 0.0, 0.0};