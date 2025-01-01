DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisEstatísticasPercentile 

Percentile

Calcula o percentil especificado dos valores dos elementos de matriz/vetor ou elementos ao longo do eixo especificado.

double vector::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
double matrix::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
vector matrix::Percentile(
  const int  percent,     // 
  const int  axis         // eixo
   );

Parâmetros

percent

[in]  O percentil a ser calculado deve estar entre 0 e 100, inclusive.

axis

[in]  Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.

Valor retornado

Percentil: escalar ou vetorial.

Observação

Os valores válidos para o parâmetro percent estão no intervalo [0, 100]. Um algoritmo linear é usado para calcular percentis. Para calcular corretamente os percentis, a sequência deve ser classificada.

Exemplo:

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile(50,0);
   vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile(50,1);
   float matrix_percentile=matrix_a.Percentile(50);
 
   Print("cols_percentile ",cols_percentile);
   Print("rows_percentile ",rows_percentile);
   Print("percentile value  ",matrix_percentile);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_percentile [5.5,6.5,7.5]
   rows_percentile [2,5,8,11]
   percentile value  6.5
   */