Percentile

Calcula o percentil especificado dos valores dos elementos de matriz/vetor ou elementos ao longo do eixo especificado.

double vector::Percentile(

const int percent

);



double matrix::Percentile(

const int percent

);



vector matrix::Percentile(

const int percent,

const int axis

);

Parâmetros

percent

[in] O percentil a ser calculado deve estar entre 0 e 100, inclusive.

axis

[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.

Valor retornado

Percentil: escalar ou vetorial.

Observação

Os valores válidos para o parâmetro percent estão no intervalo [0, 100]. Um algoritmo linear é usado para calcular percentis. Para calcular corretamente os percentis, a sequência deve ser classificada.

Exemplo: