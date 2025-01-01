Percentile
Calcula o percentil especificado dos valores dos elementos de matriz/vetor ou elementos ao longo do eixo especificado.
double vector::Percentile(
Parâmetros
percent
[in] O percentil a ser calculado deve estar entre 0 e 100, inclusive.
axis
[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.
Valor retornado
Percentil: escalar ou vetorial.
Observação
Os valores válidos para o parâmetro percent estão no intervalo [0, 100]. Um algoritmo linear é usado para calcular percentis. Para calcular corretamente os percentis, a sequência deve ser classificada.
Exemplo:
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};