SLogDet

Calcula o sinal e o logaritmo do determinante de uma matriz.

double matrix::SLogDet(

int& sign

);

Parâmetros

sign

[out] O sinal do determinante. Se o valor sign for par, o determinante será positivo.

Valor retornado

Número que representa o sinal do determinante.

Observação

O determinante é calculado pelo método de eliminação de Gauss-Jordan, reduzindo a matriz a uma forma triangular superior. O determinante de uma matriz triangular superior é igual ao produto dos termos da diagonal principal. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Por isso, no caso de um estouro ao calcular o determinante, o método SLogDet pode ser usado.

Exemplo: