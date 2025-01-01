SLogDet
Calcula o sinal e o logaritmo do determinante de uma matriz.
double matrix::SLogDet(
Parâmetros
sign
[out] O sinal do determinante. Se o valor sign for par, o determinante será positivo.
Valor retornado
Número que representa o sinal do determinante.
Observação
O determinante é calculado pelo método de eliminação de Gauss-Jordan, reduzindo a matriz a uma forma triangular superior. O determinante de uma matriz triangular superior é igual ao produto dos termos da diagonal principal. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Por isso, no caso de um estouro ao calcular o determinante, o método SLogDet pode ser usado.
Se o valor sign for par, o determinante será positivo.
Exemplo:
