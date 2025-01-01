DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisInicializaçãoTri 

Tri

Função estática. Cria uma matriz com uns na diagonal indicada e abaixo e zeros em todas as outras posições.

static matrix matrix::Tri(
  const ulong rows,        // número de linhas
  const ulong cols,        // número de colunas
  const int   ndiag=0      // número de diagonais
   );

Parâmetros

rows

[in]  Número de linhas na matriz.

cols

[in]  Número de colunas na matriz.

ndiag=0

[in]  A subdiagonal da matriz que, junto com as demais abaixo dela, será preenchida. k = 0 – diagonal principal, k < 0 – diagonais abaixo da diagonal principal, k > 0 – acima. Por padrão é 0.

Valor retornado

Uma matriz cujo triângulo inferior é preenchido com uns e todos os demais elementos com zeros.

Exemplo em MQL5:

   matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
   Print("Tri(3,4,1)\n",matrix_a);
   matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);
   Print("Tri(4,3,-1)\n",matrix_a);
 
/*
   Tri(3,4,1)
   [[1,1,0,0]
    [1,1,1,0]
    [1,1,1,1]]
   Tri(4,3,-1)
   [[0,0,0]
    [1,0,0]
    [1,1,0]
    [1,1,1]]
*/

Exemplo:

np.tri(352dtype=int)
array([[11100],
       [11110],
       [11111]])