Tri
Função estática. Cria uma matriz com uns na diagonal indicada e abaixo e zeros em todas as outras posições.
|
static matrix matrix::Tri(
Parâmetros
rows
[in] Número de linhas na matriz.
cols
[in] Número de colunas na matriz.
ndiag=0
[in] A subdiagonal da matriz que, junto com as demais abaixo dela, será preenchida. k = 0 – diagonal principal, k < 0 – diagonais abaixo da diagonal principal, k > 0 – acima. Por padrão é 0.
Valor retornado
Uma matriz cujo triângulo inferior é preenchido com uns e todos os demais elementos com zeros.
Exemplo em MQL5:
|
matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
Exemplo:
|
np.tri(3, 5, 2, dtype=int)