Tri

Função estática. Cria uma matriz com uns na diagonal indicada e abaixo e zeros em todas as outras posições.

static matrix matrix::Tri(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parâmetros

rows

[in] Número de linhas na matriz.

cols

[in] Número de colunas na matriz.

ndiag=0

[in] A subdiagonal da matriz que, junto com as demais abaixo dela, será preenchida. k = 0 – diagonal principal, k < 0 – diagonais abaixo da diagonal principal, k > 0 – acima. Por padrão é 0.

Valor retornado

Uma matriz cujo triângulo inferior é preenchido com uns e todos os demais elementos com zeros.

Exemplo em MQL5:

matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);

Print("Tri(3,4,1)

",matrix_a);

matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);

Print("Tri(4,3,-1)

",matrix_a);



/*

Tri(3,4,1)

[[1,1,0,0]

[1,1,1,0]

[1,1,1,1]]

Tri(4,3,-1)

[[0,0,0]

[1,0,0]

[1,1,0]

[1,1,1]]

*/

Exemplo: