Det
Calcula o determinante de uma matriz quadrada não degenerada
|
double matrix::Det()
Valor retornado
Calcula o determinante de uma matriz.
Observação
Determinantes de matrizes de 2ª e 3ª ordens são calculados de acordo com a regra de Sarrus. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33
O determinante é calculado pelo método de eliminação de Gauss-Jordan, reduzindo a matriz a uma forma triangular superior. O determinante de uma matriz triangular superior é igual ao produto dos termos da diagonal principal.
Se pelo menos uma linha (coluna) da matriz for zero, o determinante será zero.
Se duas (ou mais) linhas (colunas) de uma matriz são linearmente dependentes, seu determinante será zero.
O determinante da matriz é igual ao produto de seus autovalores.
Exemplo em MQL5:
|
matrix m={{1,2},{3,4}};
Exemplo em Python:
|
import numpy as np