Det

Calcula o determinante de uma matriz quadrada não degenerada

double matrix::Det()

Valor retornado

Calcula o determinante de uma matriz.

Observação

Determinantes de matrizes de 2ª e 3ª ordens são calculados de acordo com a regra de Sarrus. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33

O determinante é calculado pelo método de eliminação de Gauss-Jordan, reduzindo a matriz a uma forma triangular superior. O determinante de uma matriz triangular superior é igual ao produto dos termos da diagonal principal.

Se pelo menos uma linha (coluna) da matriz for zero, o determinante será zero.

Se duas (ou mais) linhas (colunas) de uma matriz são linearmente dependentes, seu determinante será zero.

O determinante da matriz é igual ao produto de seus autovalores.

Exemplo em MQL5:

matrix m={{1,2},{3,4}};

double det=m.Det();

Print("matrix m

",m);

Print("det(m)=",det);

/*

matrix m

[[1,2]

[3,4]]

det(m)=-2.0

*/

Exemplo em Python: