Median
Calcula a mediana dos elementos de uma matriz/vetor.
|
double vector::Median();
Parâmetros
axis
[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.
Valor retornado
Mediana: escalar ou vetorial.
Observação
A mediana é um valor tal que exatamente metade dos elementos da matriz/vetor será menor que ela, e a outra será maior. O mesmo que Quantile(0,5) e Percentile(50). Para calcular corretamente os percentis, a sequência deve ser classificada.
Exemplo:
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};