Quantile

Calcula o quantil especificado dos valores dos elementos da matriz/vetor ou dos elementos ao longo do eixo especificado.

double vector::Quantile(

const double quantile

);



double matrix::Quantile(

const double quantile

);



vector matrix::Quantile(

const double quantile,

const int axis

);

Parâmetros

quantile

[in] O quantil a ser calculado deve estar entre 0 e 100, inclusive.

axis

[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical

Valor retornado

Quantil: escalar ou vetorial.

Observação

A faixa de valores do parâmetro quantil toma valores no intervalo [0,1]. Um algoritmo linear é usado para calcular os quantis. Para calcular corretamente os quantis, a sequência deve ser classificada.

Exemplo: