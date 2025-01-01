Quantile
Calcula o quantil especificado dos valores dos elementos da matriz/vetor ou dos elementos ao longo do eixo especificado.
|
double vector::Quantile(
Parâmetros
quantile
[in] O quantil a ser calculado deve estar entre 0 e 100, inclusive.
axis
[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical
Valor retornado
Quantil: escalar ou vetorial.
Observação
A faixa de valores do parâmetro quantil toma valores no intervalo [0,1]. Um algoritmo linear é usado para calcular os quantis. Para calcular corretamente os quantis, a sequência deve ser classificada.
Exemplo:
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};