Documentação
Referência MQL5 Quantile 

Calcula o quantil especificado dos valores dos elementos da matriz/vetor ou dos elementos ao longo do eixo especificado.

double vector::Quantile(
  const double quantile      // quantil
   );
 
double matrix::Quantile(
  const double quantile      // quantil
   );
 
vector matrix::Quantile(
  const double quantile,     // quantil
  const int    axis          // eixo
   );

Parâmetros

quantile

[in]  O quantil a ser calculado deve estar entre 0 e 100, inclusive.

axis

[in]  Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical

Valor retornado

Quantil: escalar ou vetorial.

Observação

A faixa de valores do parâmetro quantil toma valores no intervalo [0,1]. Um algoritmo linear é usado para calcular os quantis. Para calcular corretamente os quantis, a sequência deve ser classificada.

Exemplo:

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,0);
   vectorf rows_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,1);
   float matrix_quantile=matrix_a.Quantile(0.5);
 
   Print("cols_quantile ",cols_quantile);
   Print("rows_quantile ",rows_quantile);
   Print("quantile value  ",matrix_quantile);
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_quantile [5.5,6.5,7.5]
   rows_quantile [2,5,8,11]
   quantile value  6.5
   */
   