Métodos estatísticos
Métodos de obtenção de estatísticas descritivas de matrizes e vetores.
Função
Ação
Retorna o índice do valor máximo
Retorna o índice do valor mínimo
Retorna o valor máximo em uma matriz/vetor
Retorna o valor mínimo em uma matriz/vetor
Retorna o intervalo de valores de uma matriz/vetor ou um eixo especificado de uma matriz
Executa uma soma de elementos de matriz/vetor, que também pode ser realizada ao longo do(s) eixo(s) especificado(s)
Calcula o produto de elementos de matriz/vetor, que também podem ser executados ao longo do eixo especificado
Retorna a soma cumulativa (cumulativa) de elementos de matriz/vetor, incluindo aqueles ao longo do eixo fornecido
Retorna o produto cumulativo (cumulativo) dos elementos da matriz/vetor, incluindo aqueles ao longo do eixo fornecido
Calcula o percentil especificado dos valores dos elementos de matriz/vetor ou elementos ao longo do eixo especificado
Calcula o quantil especificado dos valores dos elementos da matriz/vetor ou dos elementos ao longo do eixo especificado
Calcula a mediana dos elementos de uma matriz/vetor
Calcula a média aritmética dos valores dos elementos
Calcula a média ponderada dos valores da matriz/vetor
Calcula o desvio quadrático médio (padrão) dos valores dos elementos de uma matriz/vetor ou um eixo especificado
Calcula a variância dos valores dos elementos de uma matriz/vetor
Calcula o vetor/matriz com os valores de regressão linear calculados