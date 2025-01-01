DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisEstatísticas 

Métodos estatísticos

Métodos de obtenção de estatísticas descritivas de matrizes e vetores.

Função

Ação

ArgMax

Retorna o índice do valor máximo

ArgMin

Retorna o índice do valor mínimo

Max

Retorna o valor máximo em uma matriz/vetor

Min

Retorna o valor mínimo em uma matriz/vetor

Ptp

Retorna o intervalo de valores de uma matriz/vetor ou um eixo especificado de uma matriz

Sum

Executa uma soma de elementos de matriz/vetor, que também pode ser realizada ao longo do(s) eixo(s) especificado(s)

Prod

Calcula o produto de elementos de matriz/vetor, que também podem ser executados ao longo do eixo especificado

CumSum

Retorna a soma cumulativa (cumulativa) de elementos de matriz/vetor, incluindo aqueles ao longo do eixo fornecido

CumProd

Retorna o produto cumulativo (cumulativo) dos elementos da matriz/vetor, incluindo aqueles ao longo do eixo fornecido

Percentile

Calcula o percentil especificado dos valores dos elementos de matriz/vetor ou elementos ao longo do eixo especificado

Quantile

Calcula o quantil especificado dos valores dos elementos da matriz/vetor ou dos elementos ao longo do eixo especificado

Median

Calcula a mediana dos elementos de uma matriz/vetor

Mean

Calcula a média aritmética dos valores dos elementos

Average

Calcula a média ponderada dos valores da matriz/vetor

Std

Calcula o desvio quadrático médio (padrão) dos valores dos elementos de uma matriz/vetor ou um eixo especificado

Var

Calcula a variância dos valores dos elementos de uma matriz/vetor

LinearRegression

Calcula o vetor/matriz com os valores de regressão linear calculados
SVD