Derivative

Calcula os valores da derivada da função de ativação e os grava no vetor/matriz transmitido.

bool vector::Derivative(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parâmetros

vect_out/matrix_out

[out] Vetor ou matriz para obter os valores calculados da derivada da função de ativação.

activation

[in] Função de ativação a partir da enumeração ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] Valor a partir da enumeração ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eixo horizontal, AXIS_VERT – eixo vertical).

...

[in] Parâmetros adicionais, que são os mesmos das funções de ativação. Somente algumas funções de ativação aceitam parâmetros adicionais. Se nenhum parâmetro for especificado, serão usados os valores padrão.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

As derivadas das funções permitem que os parâmetros do modelo sejam atualizados com eficiência com base no erro obtido no processo de aprendizado quando o erro se propaga para trás.