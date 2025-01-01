Produtos de matrizes e vetores
Os cálculos de matrizes e vetores incluem:
- multiplicação matricial
- multiplicação vetorial
- obtenção da matriz de covariância
- cálculo da correlação cruzada de dois vetores
- cálculo da convolução de dois vetores
- cálculo do coeficiente de correlação
Função
Ação
O método MatMul para deterninar o produto de matrizes e vetores possui diversas sobrecargas
Produto matricial geral de duas matrizes (General Matrix Multiply)
Eleva uma matriz quadrada à potência inteira especificada
Produto escalar de dois vetores
Retorna o produto Kronecker de duas matrizes, uma matriz e um vetor, um vetor e uma matriz ou dois vetores
Produto interno de duas matrizes
Calcula o produto externo de duas matrizes ou dois vetores
Calcula o coeficiente de correlação de Pearson (coeficiente de correlação linear)
Calcula a matriz de covariância
Calcula os valores da função de correlação cruzada (correlação cruzada) de dois vetores
Retorna a convolução linear discreta de dois vetores de sequência