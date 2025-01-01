DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisProdutos 

Produtos de matrizes e vetores

Os cálculos de matrizes e vetores incluem:

  • multiplicação matricial
  • multiplicação vetorial
  • obtenção da matriz de covariância
  • cálculo da correlação cruzada de dois vetores
  • cálculo da convolução de dois vetores
  • cálculo do coeficiente de correlação  

Função

Ação

MatMul

O método MatMul para deterninar o produto de matrizes e vetores possui diversas sobrecargas

GeMM

Produto matricial geral de duas matrizes (General Matrix Multiply)

Power

Eleva uma matriz quadrada à potência inteira especificada

Dot

Produto escalar de dois vetores

Kron

Retorna o produto Kronecker de duas matrizes, uma matriz e um vetor, um vetor e uma matriz ou dois vetores

Inner

Produto interno de duas matrizes

Outer

Calcula o produto externo de duas matrizes ou dois vetores

CorrCoef

Calcula o coeficiente de correlação de Pearson (coeficiente de correlação linear)

Cov

Calcula a matriz de covariância

Correlate

Calcula os valores da função de correlação cruzada (correlação cruzada) de dois vetores

Convolve

Retorna a convolução linear discreta de dois vetores de sequência